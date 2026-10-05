اليوم.. الإطار التنسيقي يبحث إكمال الكابينة وموازنة 2027 وحصر السلاح

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع ملف إكمال الكابينة الوزارية، والمرشحين لشغل الحقائب المتبقية، وسط توجه لإجراء التصويت عليها نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.كما يناقش قادة الإطار التنسيقي ملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب التطورات السياسية المرتبطة بهذا الملف.ويستضيف الاجتماع وزير المالية ، لمناقشة موازنة 2027 والملفات المالية والاقتصادية المرتبطة بها، فضلاً عن الجوانب السياسية ذات الصلة بالموازنة.ويأتي الاجتماع في إطار بحث الملفات الحكومية والتشريعية العالقة، بالتزامن مع الاستعداد لاستكمال الكابينة الوزارية ومناقشة مشروع موازنة العام المقبل.