العزم والسيادة يدعمان ترشيح المشهداني لحسم جدل رئاسة البرلمان

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ السومرية نيوز، إن "تحالفي العزم والسيادة، اتجها إلى دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب العراقي".وبين، أن "هذا التوجه جاء من أجل إنهاء الانغلاق المحيط بملف رئاسة مجلس النواب منذ نحو 8 أشهر".يذكر أن تحالفي العزم و السيادة كانا قد رشحا عضو مجلس النواب سالم العيساوي لمنصب رئاسة البرلمان.