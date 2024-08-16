سلم الرواتب وخروقات تشكيل حكومة كركوك في نشرة السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الجمعة 16 آب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• رغم مصادقة رئاسة الجمهورية.. الكشف عن خروقات قانونية رافقت جلسة تشكيل حكومة كركوك.. العرب والتركمان يقدمون ادلة



• على وقع توتر المنطقة.. تأجيل انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.. وتأكيدات اميركية بعدم مناقشة الانسحاب



• مع استمرار تدفق الزائرين.. نشر مفارز مرورية على الطرق للحد من الحوادث.. ورفع وتيرة الاستعدادات في كربلاء



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• تعديل سلم الرواتب يصطدم بالعجز المالي.. ومختصون يؤكدون: تخفيض مخصصات الدرجات العليا المنفذ الوحيد للتعديل• رغم مصادقة رئاسة الجمهورية.. الكشف عن خروقات قانونية رافقت جلسة تشكيل حكومة كركوك.. العرب والتركمان يقدمون ادلة• على وقع توتر المنطقة.. تأجيل انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.. وتأكيدات اميركية بعدم مناقشة الانسحاب• مع استمرار تدفق الزائرين.. نشر مفارز مرورية على الطرق للحد من الحوادث.. ورفع وتيرة الاستعدادات في كربلاءشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا