رئاسة الجمهورية تكشف حقيقة عزمها إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات

نفت رئاسة الجمهورية، السبت، عن عزمها إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات، مؤكدة أنها ستقاضي من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن.

وقالت الرئاسة في بيان، "تنفي رئاسة الجمهورية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات".

وأضاف البيان "إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين".

وتابع البيان "في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً بتقديم افضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها".







