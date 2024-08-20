السوداني يشكل لجنة تحقيقية بحقّ أحد موظفي مكتبه بعد تبنيه منشوراً مسيئاً

السومرية نيوز – محلي

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد موظفي مكتبه بعد تبنيه منشوراً مسيئاً.

وقال مكتب رئيس الوزر اء في بيان ورد السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق".

وأكد "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون"، لافتا الى انه "يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد".