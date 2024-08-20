زيدان والاعرجي يبحثان أربعة ملفات

السومرية نيوز – محلي

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أربعة ملفات.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

وأضاف ان "اللقاء بحث جملة من القضايا والملفات المتعلقة بالشأن القانوني والأمني، إلى جانب التأكيد على استمرار التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".