السوداني يعلن من الناصرية إطلاق حزمة مشاريع إنتاج وتوسعة في الكهرباء

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سان جيرمان يواجه خطر الاستبعاد من دوري الأبطال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-497558-638597450969053018.jpg
السوداني يعلن من الناصرية إطلاق حزمة مشاريع إنتاج وتوسعة في الكهرباء
سياسة
2024-08-20 | 06:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,085 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من
الناصرية
التي وصلها اليوم الثلاثاء، إطلاق العمل في عدد من المشاريع المتعلقة بتوسعة وتطوير شبكات النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية بالمحافظة، فضلاً عن مجموعة من مشاريع توسعة المحطات الإنتاجية.
ونقل مكتب رئاسة الوزراء عن السوداني قوله خلال زيارة إلى محطة كهرباء جنوب الناصرية، إن "التوسعة والتحديث في قطاعات نقل الطاقة ستوفر مرونة في التجهيز، وهي إلى جانب الجباية والترشيد في الاستهلاك، يمكن أن تضيف ساعات تجهيز كاملة للمواطنين".
وبيّن السوداني، خلال ترؤسه اجتماعاً مع المسؤولين في محطة الناصرية، بحضور وزير الكهرباء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومحافظ ذي قار، أن "أولى هذه المشاريع في إطار إنتاج الطاقة الكهربائية يتعلق بالدورة المركبة بالاتفاق مع شركة GE، ستضيف 250 ميغاواط الى إنتاج المحطة الغازية، كما سيضيف الاتفاق مع شركة سيمنز ما مقداره 921 ميغاواط من الطاقة، ويتضمن انشاء وحدات غازية للدورة البسيطة بواقع وحدتين ووحدة مركبة".
وبحسب المكتب، أطلق السوداني الأعمال التنفيذية لمشروعي توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بحجم كلي يبلغ 800 ميغاواط، الأول مشروع محطة الطاقة الشمسية في ميسلون بسعة 500 ميغا واط، والآخر هو مشروع الطاقة الشمسية في أور 300 ميغاواط.
وتتضمن مشاريع النقل التي اطلقها السوداني محطة جنوب
الناصرية
الثانوية سعة 400 ك ف، وكذلك انشاء خطين ستراتيجيين (الرميلة- جنوب الناصرية) و (جنوب الناصرية-
ذي قار
المركبة)، سعة 400 ك ف، وتوسعة الشبكة الخارجية لمحطة
ذي قار
المركبة سعة 400 ك ف، بالاضافة الى محطات اريدو، والإسكان الصناعي الثانوية، والرفاعي الثانوية، سعة 132 ك ف، بجانب المباشرة بعدد من خطوط النقل بسعة 132 ك ف ومنها (اريدو - الاسكان) (الاسكان - شرق -
الناصرية
) (
ذي قار
المركبة- البطحاء) (المصب العام- جنوب الناصرية) (جنوب
الناصرية
– البصيّة)، بحسب المكتب.
وتابع السوداني "لولا المتابعة الحثيثة من قبل الكوادر المسؤولة لما تمكنا من إنجاز هذه المشاريع وفي مختلف المحافظات"، لافتا الى ان "مشكلة الكهرباء لا تنحصر في التوليد، إنما هي مشكلة توزيع ونقل ايضاً".
وأضاف السوداني، أن "أولى اهتمامات الحكومة انصبت على استكمال مشاريع الدورة المركبة لتوفير 10 آلاف ميغاواط، وقد أنجز منها 6 آلاف عبر الاستثمار، والمتبقي جرى شموله بالاتفاق الصيني"، مشيرا الى ان "الخطط المستقبلية تتضمن 1260 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لمحافظة
ذي قار
ضمن الموديل الاقتصادي الجديد".
وتابع السوداني، "وزعنا المشاريع على المحافظات الأخرى، حسب الوقود المستخدم، وحسب الاختناقات والفجوة في الإنتاج ووفرة الماء للمحطات"، مبينا "بدأنا بمشاريع خطوط النقل التي ستمنع الانطفاء التام، ونستكمل باقي شبكات النقل بما يوفر مرونة كبيرة في مناقلة الطاقة".
وأكد رئيس الوزراء "نأمل بشرح ابعاد الخطط الحكومية للمواطن من خلال الحكومة المحلية، والمشاريع نابعة من رؤية وتخطيط في كل القطاعات"، معتبرا ان "هذه الحكومة ليس لديها مشاريع متلكئة، وكل المشاريع المتلكئة السابقة يجري معالجتها اليوم، وقرارات مجلس الوزراء تتابع انهاء هذا الملف".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بعد مهلة الـ48 ساعة.. الناصرية تكسب 11 قرارا من الوفد التفاوضي للكهرباء
05:21 | 2024-06-26
تصاعد "احتجاجات الكهرباء".. سريع بغداد-بصرة "مقطوع" وخيام الاعتصام تحاصر محطة الناصرية
03:57 | 2024-06-24
نائب عن ازمة الطاقة: على السوداني اقالة وزير الكهرباء
13:22 | 2024-06-18
صحة قرار تشكيل حكومة كركوك والمبالغ الطائلة لوقود محطات الكهرباء بنشرة الظهيرة على السومرية
07:19 | 2024-08-20
السوداني
كهرباء
الناصرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التعويض السبت.. التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسي 2024 - 2025
محليات
78.34%
08:25 | 2024-08-19
التعويض السبت.. التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسي 2024 - 2025
08:25 | 2024-08-19
الحرارة 51 مئوية في 3 محافظات.. تفاصيل طقس العراق من الان وحتى الجمعة
محليات
7.73%
02:28 | 2024-08-19
الحرارة 51 مئوية في 3 محافظات.. تفاصيل طقس العراق من الان وحتى الجمعة
02:28 | 2024-08-19
الصحة محذرة: هكذا ينتقل فيروس جدري القرود
محليات
7.44%
14:20 | 2024-08-19
الصحة محذرة: هكذا ينتقل فيروس جدري القرود
14:20 | 2024-08-19
تصفيات كأس العالم.. كاساس يستعد للطوارئ بإجراء احترازي
رياضة
6.49%
05:53 | 2024-08-19
تصفيات كأس العالم.. كاساس يستعد للطوارئ بإجراء احترازي
05:53 | 2024-08-19
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
التعصب الكروي في العراق - حلقة ٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-20
Morning Live
التعصب الكروي في العراق - حلقة ٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-20
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - الحلقة ٩٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-20
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - الحلقة ٩٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-20
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
منتدى سومر
طلبات 19-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-19
منتدى سومر
طلبات 19-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-19
استديو Noon
جملة مفيدة 19-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-19
استديو Noon
جملة مفيدة 19-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
الأكثر مشاهدة
Morning Live
التعصب الكروي في العراق - حلقة ٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-20
Morning Live
التعصب الكروي في العراق - حلقة ٩٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-20
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - الحلقة ٩٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-20
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - الحلقة ٩٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-20
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
الهوا الك
وزارة التربية تظلم طالبة متفوقة بتهمة الغش - الحلقة ١٨ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-19
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
منتدى سومر
طلبات 19-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-19
منتدى سومر
طلبات 19-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-19
استديو Noon
جملة مفيدة 19-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-19
استديو Noon
جملة مفيدة 19-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
اخترنا لك
نشرة السومرية.. زيارة الأربعين وشبكة التجسس وجفاف الاهوار
12:32 | 2024-08-20
سروة عبد الواحد تكشف تفاصيل جديدة عن شبكة "محمد جوحي": ليس الوحيد
07:40 | 2024-08-20
زيدان والاعرجي يبحثان أربعة ملفات
05:31 | 2024-08-20
السوداني يشكل لجنة تحقيقية بحقّ أحد موظفي مكتبه بعد تبنيه منشوراً مسيئاً
04:59 | 2024-08-20
الاستثمار النيابية تعلق على "محاولات الاستيلاء" على نادي الفروسية
04:55 | 2024-08-20
المحكمة الاتحادية ترفض اصدار امر ولائي بايقاف إجراءات تشكيل حكومة كركوك
04:36 | 2024-08-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.