نشرة السومرية.. زيارة الأربعين وشبكة التجسس وجفاف الاهوار

# وسط استنفار امني وخدمي.. جموع الزائرين تواصل المسير نحو .. والوافدون الاجانب يتدفقون باعداد كبيرة# الاتحادية ترد دعوى بطلان جلسة تشكيل حكومة .. والتركمان يتهمون الكرد بمحاولة الاستحواذ على المحافظة# كشف اسماء متورطين بشبكة التجسس على نواب وسياسيين.. والمصادر تؤكد: الشبكة امتهنت صناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات# نتيجة شح المياه.. خطر الجفاف يهدد اهوار .. وميسان تفقد نسبة كبيرة من ثروتها السمكيةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر