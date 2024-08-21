الأعرجي يلتقي سفيرة بعثة حلف الناتو في العراق

وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأعرجي بحث مع غوندي، جدول أعمال الاجتماع الأول رفيع المستوى المزمع عقده لتطوير العلاقة على المستوى الإستراتيجي وتعزيز الشراكة بين الجانبين".