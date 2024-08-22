خطوات حكومية لنقل معامل الطابوق القديمة من مدينة النهروان.. هذه الأسباب

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "ترأس مؤخراً، اجتماعاً لبحث ملفّ معامل الطابوق القديمة، وتأثيرها على المناطق الحضرية، بحضور وزير الصناعة، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين.وأضاف البيان ان الاجتماع بحث خطوات نقل معامل الطابوق القديمة من مدينة النهروان، بسبب تواجدها قرب المدن السكنية، وتأثيراتها البيئية، واستخدامها آليات قديمة لا تتناسب مع النهضة التنموية والعمرانية التي يشهدها البلد، فضلاً عن استغلالها الأطفال والنساء في العمل، وافتقار العديد منها لإجازات العمل، وما تسببه من تلوث.وفي هذا الصدد، وجه السوداني – بحسب البيان - وزارة الصناعة بإجراء مسح جيولوجي لاختيار مناطق بديلة تتوفر فيها الاشتراطات البيئية والمتطلبات الأساسية لها من موادّ أولية ومنظومة طرق للنقل، وتكون خارج المدن الجديدة التي يجري إنشاؤها، وبعيدة عن المناطق السكنية، والتشديد على أصحاب المعامل باستخدام التكنولوجيا الحديثة المراعية للبيئة في المناطق البديلة.كما وجه، وزارة الصناعة بإعداد آلية تُناقش في الاجتماع القادم للّجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، تخص توفير مناطق بديلة مناسبة في جميع المحافظات لتشييد معامل الطابوق، وفق الاشتراطات التي تم تأكيدها.