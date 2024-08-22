أوضاع غزة ومخيم الهول على طاولة الأعرجي وتوماس سيلر

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه سفير الاتحاد الأوروبي المقيم لدى العراق، توماس سيلر، واستعرض الجانبين آخر تطورات الأحداث في المنطقة وما يجري في قطاع غزة".وأضاف البيان أن الجانبين شددا على "أهمية إنهاء صراع غزة وتحقيق السلام الدائم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".وناقش الجانبان ‏"ملف مخيم الهول وضرورة حث الاتحاد الأوروبي للدول من أجل سحب رعاياها من المخيم تمهيدا لإنهائه وتفكيكه".وشهد اللقاء أيضا، استعراض عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق والتأكيد على أهمية دور العراق المحوري في المنطقة من خلال سياسة الحياد وعدم التدخل بالصراعات والتأكيد على ضرورة العمل على تحقيق الأمن والأستقرار في المنطقة، وفقا للبيان.