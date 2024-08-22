ذروة زيارة الأربعين ومجزرة العباسية ونزاع الزركة كل هذا وأكثر في نشرة السومرية

• مع اقتراب ذروة زيارة الاربعين.. جموع الزائرين تحث الخطى نحو .. وحرارة الاجواء تدفعهم للمسير ليلا• تشييع ضحايا مجزرة العباسية شمالي سامراء، واعتقال سبعين متورطا في نزاع الزركة بمحافظة• بعد الدعوة لانعقاد مجلس .. التركمان يتهمون خصومهم بخرق الاتفاقات وبالامعان في استهداف المكون• تتابعون ايضا.. دعوة نيابية لاتباع مبدأ المساواة في منح فرص الاستثمار.. ومطالبات بالابتعاد عن المحسوبية والمحاباةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.