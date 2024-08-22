العراق والأردن يبحثان وقف "العدوان الإسرائيلي" على غزة

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفياً مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي"، موضحة أنه "خلال الاتصال، تم بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وجميع خروقات إسرائيل للقانون الدولي وإجراءاتها التصعيدية".

ودعا الوزيران المجتمع الدولي ومؤسساته إلى "تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات عملية ومواقف صارمة لإلزام إسرائيل بإنهاء العدوان على غزة، والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



كما حذر الوزيران من "التبعات الخطيرة لاستمرار إسرائيل في إجراءاتها غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، إضافة إلى إرهاب المستوطنين".



وتناول النقاش ايضاً بحسب البيان "القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا بين البلدين لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".



وأكد الوزيران "حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في إطار آلية التعاون الثلاثي مع جمهورية مصر العربية".