جدال رئاسة البرلمان ومخالفات آلية اختيار السفراء في نشرة السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الثلاثاء، 27 آب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.







# الخارجية النيابية تؤشر مخالفات في آلية اختيار السفراء.. وتكشف عن تشكيل لجنة للنظر بالشخصيات المؤهلة



# حكومة تعتزم استجواب رئيس هيئة الاستثمار.. والاسباب تتعلق بمخالفات اسعار وحدات المجمعات السكنية



# لعدم مثوله امام المحكمة.. صدور أمر قبض بحق نور زهير المتهم بسرقة القرن.. ومنح الكفلاء مهلة محددة لاحضاره



# بظروف غامضة.. مقتل محام داخل مكتبه شمالي العاصمة .. ونقابة المحامين تتعهد بكشف الملابسات # رغم مزاعم الاتفاق.. الخلاف مستمر حول رئاسة البرلمان.. وترجيحات بحسم المنصب خلال جلسة التصويت# الخارجية النيابية تؤشر مخالفات في آلية اختيار السفراء.. وتكشف عن تشكيل لجنة للنظر بالشخصيات المؤهلة# حكومة تعتزم استجواب رئيس هيئة الاستثمار.. والاسباب تتعلق بمخالفات اسعار وحدات المجمعات السكنية# لعدم مثوله امام المحكمة.. صدور أمر قبض بحق نور زهير المتهم بسرقة القرن.. ومنح الكفلاء مهلة محددة لاحضاره# بظروف غامضة.. مقتل محام داخل مكتبه شمالي العاصمة .. ونقابة المحامين تتعهد بكشف الملابسات