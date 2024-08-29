الأعرجي يلتقي في بروكسل المدير العام للعمليات المدنية في الاتحاد الأوروبي

وبحسب بيان لمكتب المستشار، شهد اللقاء، استعراض تطورات عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق (EUAM ) لدعم الإصلاح في القطاع الأمني من ناحية الاستشارة والتدريب وبناء القدرات.كما أوجز الأعرجي خلال اللقاء، متطلبات الحكومة العراقية من البعثة الاستشارية خلال المرحلة القادمة، بحسب البيان.