أبرز ملفات السومرية بنشرة الظهيرة.. جلسة البرلمان وفوضى مطار بغداد

-في ظل غياب التوافق.. البرلمان يعقد جلسة اليوم بجدول اعمال يخلو من التصويت على انتخاب الرئيس-بسبب تأخر الرحلات.. فوضى وعراك بالايدي داخل مطار .. وتوجيه حكومي بفتح تحقيق بالحادثة- الزائرون يتوافدون الى لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم.. والمباشرة بتنفيذ الخطط الخاصة بالزيارة- تتابعون ايضا.. التخسفات والحفر تملأ سريع قناة الجيش في .. والسائقون يتحدثون عن حوادث مميتة