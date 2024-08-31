مجلس النواب يعقد جلسة بحضور 170 نائبا

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب عقد جلسته الثامنة من الفصـــل التشريعـــي الثاني - للسنـة التشريعية الثالثة - الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي".وأضاف ان "عدد الحضور 170 نائباً".