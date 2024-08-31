مجلس النواب يُصوت على أعضاء لجنة تنفيذ السلوك النيابي

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على أعضاء لجنة تنفيذ السلوك النيابي.



وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن " مجلس النواب صوت على أعضاء لجنة تنفيذ السلوك النيابي".



يذكر أن مجلس النواب، عقد في وقت سابق من اليوم، جلسة برئاسة محسن المندلاوي وحضور 170 نائباً.