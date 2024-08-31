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الخارجية تبحث مع السفارة الامريكية عملية الانبار وحرب غزة ومؤتمر التحالف
سياسة
2024-08-31 | 11:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,306 مشاهدة
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، آلينا رومانسكي، عملية
الانبار
الأخيرة وحرب غزة ومؤتمر التحالف الدولي.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "حسين استقبل رومانسكي، وتم خلال اللقاء مناقشة المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات، وخاصة الطبية، إلى القطاع. كما تمت الإشارة إلى العملية العسكرية التي نُفذت في صحراء الأنبار وأسفرت عن تحييد 15 إرهابياً من عناصر تنظيم داعش. وأشاد السيد الوزير بالتعاون المشترك بين القوات العراقية والأمريكية وبنجاح هذه العملية المهمة".
وأضاف البيان، انه "تم التطرق إلى مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش المقرر عقده في واشنطن بداية الشهر المقبل، ومشاركة العراق فيه".
يُذكر أن هذا التحالف يضم 87 شريكاً وتم تأسيسه أساساً لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وسيكون المؤتمر على مستوى وزراء خارجية الدول المشاركة.
وبحسب البيان، فانه "تمت مناقشة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في الشهر المقبل ، والتي ستشهد حضور العشرات من قادة العالم، وجرى بحث دور البلدين في هذه الاجتماعات والتنسيقات المطلوبة بينهما لعقد اجتماعات ثنائية على هامش مشاركة وفدي البلدين في نيويورك".
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