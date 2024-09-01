فائق زيدان يستقبل فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاحد الموافق 1 /9/ 2024، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في العراق كلاوديو كوردوني والوفد المرافق له".وذكر المجلس أن "الطرفين بحثا عدداً من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك".