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بعد نوم الموظفين والمراجعين.. محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام "فجرًا"
سياسة
2024-09-02 | 02:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,757 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تسبب ديوان محافظة
بغداد
بغضب وانتقادات كبيرة في الأوساط الشعبية، بفعل اعلان عطلة فجر الاثنين، في الوقت الذي من المفترض ان جميع الموظفين قد خلدوا الى النوم، في حالة تكررت كثيرا في جميع المحافظات، دون معرفة ما اذا كان اجراء عشوائيا ام يحمل من وراءه قصدية معينة.
وفي الساعة الواحدة فجرًا، نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بغداد، بيانا جاء فيه انه "بناءً على تصويت مجلس محافظة بغداد، وجه محافظ
بغداد
عبد المطلب العلوي، بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الاثنين الموافق ٢ أيلول، تزامناً مع ذكرى وفاة رسولنا الكريم محمد (صلى الله عليه واله وسلم)، في جميع الدوائر التابعة للحكومة المحلية في بغداد".
وتشمل العطلة فقط الدوائر البلدية من مديريات الماء والمجاري وكذلك مقر ديوان المحافظة.
وانتقد العديد من المواطنين سواء من الموظفين او المراجعين الذين كانوا مستعدين او بعضهم قام بتفريغ نفسه وجدول اعماله لأغراض مراجعة او انجاز معاملة في الدوائر التابعة لمحافظة بغداد، لتفاجئهم المحافظة فجر الاثنين بتعطيل الدوام، بالرغم من ان قرار تعطيل الدوام لم يأتِ لأمر طارئ بل لمناسبة دينية معروفة ومثبتة، ومن المفترض اعلان تعطيل الدوام فيها بوقت مبكر.
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