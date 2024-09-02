توجيهات حكومية تخص طريق التنمية.. بغداد تحتضن اجتماعاً رباعياً قريباً

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرت، خلال الاجتماع، مراجعة مستجدات المشروع وتقدم مراحل العمل فيه، ومتابعة عمل اللجان المنبثقة بخصوص مشاريع الطاقة والغاز والكهرباء والإنترنت، التي تمثل جزءاً أساسياً من هذا المشروع الستراتيجي الكبير، حيث اطلع سيادته على نسب الإنجاز المتحققة في تصاميم عدد من المشاريع الخاصة والملحقة بالمشروع، منها التصاميم الأولية للسكة الحديدية التي بلغت نسبة إنجازها 100%، وتصاميم الطريق البري التي أنجزت بنسبة 75%".ووجه رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، "الجهة المصممة لمشروع طريق التنمية بعمل جدول للاستملاكات على طول مسار المشروع، وتحديد الكلفة التقريبية لتلك الاستملاكات (حكومية خاصة) مع وضع جدول زمنـي تقريبي للاستملاكات بموجــب مراحل تنفيذ المشروع، كما أصدر توجيهاً للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية بشأن إعداد الرؤية في تأمين كامل مسار مشروع طريق التنمية".وتم خلال الاجتماع "تحديد 1-تشرين الثاني-2024 ليكون موعداً لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الرباعية لطريق التنمية في بغداد، والمتكونة من العراق وقطر والإمارات وتركيا، وكذلك تشكيل لجنة من الوزارات لوضع الرؤية المستقبلية لكل وزارة تجاه مشروع طريق التنمية، وتشكيل لجنة لإعداد دراسة كاملة حول استثمار الطاقة على طول مسار المشروع تضم وزارات الكهرباء والنفط والاتصالات والنقل والعمل من خلال التنسيق مع المصمم الاستشاري للمشروع، بجانب الإشارة لترحيب البنك الدولي بمبادرة الحكومة بإدراج المشروع في وزارة التخطيط".