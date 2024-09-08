العودة الأولى للساحة منذ عام.. استعدادات "مبكرة جدًا" في التحرير لمليونية السيد الصدر (صور)

وقبل أسبوعين، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي (الصدري) السيد مقتدى الصدر، جميع العراقيين من كافة مشاربهم "باستثناء الفاسدين" لتظاهرة مليونية نصرة لغزة في ساحة التحرير، في اول جمعة بعد الـ17 ربيع الأول موعد ذكرى ولادة الرسول "ص" مع لبس الاكفان.واظهرت مشاهد مصورة، تواجدا ميدانيا يوم امس للقيادات الصدرية الكبيرة في ساحة التحرير لاجراء كافة الاستعدادات لموعد التظاهرة المليونية المقررة، وعلى رأسهم مستشار السيد الصدر الشيخ كاظم العيساوي، ومدير المكتب الخاص السيد حيدر الجابري، ومدير مكتب السيد الشهيد في السيد ابراهيم الجابري.وباعادة النظر على الموعد المقرر، فأن 17 ربيع الأول سيوافق يوم الجمعة الموافق 20 أيلول الجاري أي بعد 12 يومًا من الان، ومن غير المعلوم ما اذا كانت التظاهرة ستكون في هذا اليوم او بالالتزام الحرفي لموعد السيد الصدر الذي قال في "أول جمعة بعد 17 ربيع الأول"، مايعني من المفترض ان يكون الموعد في يوم الجمعة الموافق 27 أيلول أي بعد أسبوع كامل من 17 ربيع الأول.وفي كلا الحالتين، فأن موعد التظاهرة سيبعد من الان بين 12 الى حوالي 20 يومًا، ما يجعل انتشار قادات التيار الصدري واستعداداتهم في ساحة التحرير، استعدادات مبكرة، مع الترقب الشديد لهذا الحراك وسط الأجواء السياسية المتوترة والتي تترقب عودة التيار الصدري للمشهد.