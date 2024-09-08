السوداني وزيدان يبحثان التعاون لاستكمال الحكومة برنامجها الخدمي والاقتصادي

السومرية نيوز – سياسي

بحث رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، التعاون لاستكمال الحكومة برنامجها الخدمي والاقتصادي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء التقى، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، البحث في الإجراءات الخاصة بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وتكامل العمل المشترك في مجال مكافحة الفساد، وكل ما من شأنه الإسهام في حفظ استقرار العراق أمنياً وسياسياً"، لافتا الى انه "تم بحث التعاون في كل ما يمكّن الحكومة من استكمال برنامجها الخدمي والاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية".