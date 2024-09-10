لجنة الاتصال العربية لمناقشة الأزمة السورية تعقد اجتماعها المقبل في بغداد

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ السومرية نيوز، أن حسين "ترأس اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الاتصال العربية المعنية بالحوار المباشر مع الحكومة السورية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة في سوريا".وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على "أهمية التركيز على الجانب الإنساني، بما يخدم مصلحة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية".وشارك في الاجتماع، وفق البيان، "وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة، وهي مصر، والأردن، والسعودية، ولبنان، إضافة إلى سوريا، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الجامعة في القاهرة".وتقرر خلال الاجتماع "عقد الاجتماع القادم في على مستوى الخبراء، تمهيداً لعقد اجتماع وزراء الخارجية المزمع أيضًا في في أقرب وقت ممكن".