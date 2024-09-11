ضمن لوحة سلمها بزشكيان للسوداني.. رسالة من السيد الخامنئي الى العراق (صورة)

الرسالة ادناه:التقى رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان في القصر الحكومي ببغداد، في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الإيراني إلى بغداد، حيث شهد اللقاء التباحث في جملة من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف الى تعزيز مستويات التعاون والشراكة البلدين.وجدد السوداني، خلال اللقاء، ترحيبه بالرئيس بزشكيان، في أول زيارة خارجية له بعد تسنّمه مهام منصبه، مُستذكراً مواقف الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي تجاه العراق، ومؤكداً أهمية العمل الثنائي البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، وبما يصب في مصلحة الاستقرار والتنمية.من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن شكره وتقديره للعراق وللحكومة العراقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً رغبة الجمهورية الإسلامية في تعزيز العلاقات الثنائية، والمضي في برامج التعاون ومذكرات التفاهم البلدين.كما قدّم بزشكيان الى السوداني لوحة تضمّنت رسالة من المرشد الأعلى الإيراني السيد الخامنئي، جدد تقديره وشكره للعراق حكومة وشعباً على ما جرى بذله من جهود في استقبال الزائرين في زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام وصحبه (عليهم السلام)، وما يمثله هذا الفعل من تجسيد للكرم الإسلامي وحُسن الضيافة العربية.وشهد اللقاء تبادل الرئيسين الهدايا المعبرة عن عمق علاقات الصداقة البلدين الجارين.