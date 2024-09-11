القضاء يحقق بشأن التسجيلات المنسوبة لرئيس هيئة النزاهة والتي تضمنت تقاضي رشى

وذكر القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة اجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى هيئة النزاهة بالوكالة حنون".وأشار الى ان "التسجيلات تتضمن جرائم تقاضى رشى".