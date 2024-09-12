الرئيس الإيراني يصل إلى محافظة النجف

وقال مراسل السومرية في النجف، إن طائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حطت في المحافظة الدولي بعد اختتام زيارته إلى إقليم .بزشكيان قد اجرى، في وقت سابق من اليوم، زيارة إلى محافظتي والسليمانية، التقى خلالها مسؤولي حكومة الإقليم واجرى عدة مباحثات هناك.