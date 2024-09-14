الأعرجي يترأس اجتماعا لمكافحة التطرف العنيف

وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأعرجي ترأس اليوم، اجتماعاً لرؤساء اللجان الفرعية لمكافحة التطرف العنيف، لتبادل الرؤى والأفكار الكفيلة بالحد من الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي والتي تهدد السلم والنسيج المجتمعي".وبحسب البيان، ناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة لـ"الحد من نشاط الحركات الدينية المنحرفة التي تنشط في بعض المحافظات والإجراءات القانونية لمواجهة تلك الحركات، وكذلك التأكيد على أهمية التوعية المستمرة بخطورتها".