وزير النفط يتعرض لوعكة صحية في الولايات المتحدة

كشفت النفط، مساء السبت، عن تعرض وزيرها حيان لوعكة صحية زيارته الى المتحدة الأمريكية.​

وقالت الوزارة في بيان، "تعرض نائب لشؤون الطاقة وزير النفط حيان زيارته الى المتحدة الى وعكة صحية دخل على اثرها الى المستشفى".

وأضافت الوزارة أن "الوزير تماثل للشفاء وحالته الصحية مستقرة، وسيعود الى أرض لممارسه مهامه المعتادة".