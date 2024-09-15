1000 توقيع على طاولة 4 لجان برلمانية لتعديل "قانون الحصول على المعلومة"

وقالت المنظمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حملة التواقيع التي تم جمعها تم تقديمها مع نسخة من المقترحات والتعديلات من قبل الفريق القانوني للمنظمة، إلى عدد من اللجان البرلمانية، منها حقوق الإنسان، والثقافة والإعلام، والنزاهة والقانونية في النواب كما تم تسليم نسخة منها إلى رئاسة البرلمان"، مبينة أن "الغرض من ذلك هو إجراء التعديلات التي تم تقديمها على مسودة المشروع قبيل التصويت عليه".ونقلت المنظمة عن النيابية، أرشد الصالحي، قوله "نحن ندعم التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، والاستماع إلى آراء ومقترحات منظمات المجتمع المدني".وأضاف الصالحي، أن "القانون مهم ويجب التنسيق والتعاون مع الصحفيين والمنظمات المدنية واخذ اراهم وملاحظاتهم، اراء القانونين من اجل تشريع قانون يحمي المال العام ويكافح الفساد ويضمن حقوق وواجبات افراد المجتمع".