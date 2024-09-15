نشرة السومرية.. استثمار كراج مطار بغداد يثير الغضب والبصرة تتصدر بالإصابات السرطانية

#ثلاثة قوانين جدلية في سلة الاثنين .. وجدول الثلاثاء يخلو من القوانين المعطلة# ألف توقيع على طاولة اربع لجان برلمانية لتعديل قانون حق الحصول على المعلومة#استثمار كراج الدولي يثير الغضب.. رسوم كبيرة ومطالبات بالغاء العقد#البصرة اغنى محافظات والاولى بالامراض السرطانية ..نقص في المراكز العلاجية وفقدان للادوية