نائب يكشف معلومات مثيرة تخص "شركة كار" ويلمح لتحريك دعوى

كشف النائب مصطفى سند، الأحد، عن "معلومات مثيرة" تخص كار، فيما لمح لتحريك دعوى بهذا الصدد.

وقال سند في تغريدة على منصة "اكس"، "أدعت (كار) أنها جهزت محافظة بالكهرباء أبان الحرب ضد داعش، بما قيمته 400 مليون دولار، وقدمت أوراقها لمكتب الحالي، وحصلت لموافقات اللازمة لِتسديدهم".

وأضاف "ولأن (كار) زبون للعراق وتحب العظيم، فقد قدمت تسهيلات لهذا البلد، بأن يتم تسليمهم نفط أسود بدل الدولار، والان في حيرةً من أمرها (يعني تفر بأذانها)".

وتابع سند "‏بدورنا حررنا إخبار لتحريك دعوى بهذا الصدد واربعة إخبارات ثقيلة، خلال الفترات القادمة ستظهر نتائجها بقوة الله".