نائب يطلب من الحكومة بتنفيذ أمرين بشأن "مدافع الإقليم"

طالب عضو النواب الشيخ فرمان الشاهر، الأحد، بتنفيذ أمرين بشأن قضية "مدافع الإقليم".

وقال الشاهر في بيان، "نطالب الاتحادية بأمرين أن لم تستطع تنفيذ الأول فعليها تنفيذ الثاني بشكل عاجل".

وأضاف أن "الأول استرجاع المدافع التي تم تسليمها للإقليم"، مشيرا الى أن "الثاني تجهيز شرطة وكركوك من العرب بمدافع متطورة ذكية نوع (هاوتزر) عدد 36 مدفعا".

وكانت أنباء أشارت قبل أيام، عن تسليح قوات البيشمركة في إقليم بمدفعية ثقيلة متطورة.