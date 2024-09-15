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نائب يطلب من الحكومة بتنفيذ أمرين بشأن "مدافع الإقليم"

سياسة

2024-09-15 | 15:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نائب يطلب من الحكومة بتنفيذ أمرين بشأن &quot;مدافع الإقليم&quot;
1,422 مشاهدة

طالب عضو مجلس النواب الشيخ محمد فرمان الشاهر، الأحد، الحكومة بتنفيذ أمرين بشأن قضية "مدافع الإقليم".

وقال الشاهر في بيان، "نطالب الحكومة الاتحادية بأمرين أن لم تستطع تنفيذ الأول فعليها تنفيذ الثاني بشكل عاجل".
 
وأضاف أن "الأول استرجاع المدافع التي تم تسليمها للإقليم"، مشيرا الى أن "الثاني تجهيز شرطة نينوى وكركوك من العرب بمدافع متطورة ذكية نوع (هاوتزر) عدد 36 مدفعا".
 
وكانت أنباء أشارت قبل أيام، عن تسليح قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق بمدفعية ثقيلة متطورة.
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