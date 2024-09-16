البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء بعد ان ناقش وصوت على عدد من القرارات".النواب صوت خلال جلسته، على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية".كما أنهى النواب، القراءة الثانية لمادتين من مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، رقم (188) لسنة 1959 المادتين 2 و 10".وانهى النواب ومناقشة مشروع قانون الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ ".وعقد النواب، الاثنين، جلسته جديدة بحضور 167 نائباً.