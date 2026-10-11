المالكي يدعو إلى عدم اتخاذ اجراء سعر الصرف ذريعة لإثارة القلق وتعكير الأجواء

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، ان "المعنيين بالشأن الاقتصادي العراقي ينقسمون بين مؤيد ومعارض لقرار رفع سعر صرف الدولار، انطلاقاً من الحرص على القوة الشرائية للمواطن ومستوى معيشته"، مبينا ان "إجراءات تعديل سعر صرف العملة الوطنية تُعتمد في بعض الدول التي تواجه أزمات اقتصادية، لكن نجاحها يرتبط بقدرة الحكومة على معالجة آثارها السلبية، وحماية دخول المواطنين، والحد من انعكاساتها على الأسواق".وأضاف "نعلم أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وآليات واضحة تضمن الحفاظ على دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية، واستقرار الأسواق واستمرار الأنشطة الاقتصادية، بما يحول دون تحميل المواطن أعباء هذه المعالجات"، داعيا الى "عدم اتخاذ هذا الإجراء ذريعة لإثارة القلق أو تعكير الأجواء".وأكد على "أهمية الإسراع في إعلان الحلول والإجراءات الكفيلة بحماية دخل الفرد ومستوى معيشته، بما يحفظ مصالح المواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي".