بالوثيقة.. قرار برلماني بتدقيق الشهادات الدراسية لجميع اعضاء مجلس النواب

ووفقا لما ذكره ، في منشور عبر صفحته الرسمية بالتواصل الاجتماعي وتابعته نيوو، إن "كتاباً صدر عن في يطالب أعضاء المجلس بتقديم وثائق تخرجهم للمراحل الدراسية الثلاث: الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، لغرض التدقيق".واضاف ان "هناك حالات تزوير وتلاعب في وثائق بعض المسؤولين"، محذرا من محاولات تغيير الواقع أو ترتيب الأوضاع والوثائق بعد صدور الطلب".