زيدان والسفير الفرنسي على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات

وذكر القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فائق زيدان استقبل الثلاثاء الموافق 17/ 9/ 2024 السفير الفرنسي لدى باتريك دوريل، وبحث معه التعاون القضائي بين البلدين".