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زيدان والسفير الفرنسي على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات

سياسة

2024-09-17 | 03:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
زيدان والسفير الفرنسي على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات
247 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق، التعاون القضائي بين البلدين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء الموافق 17/ 9/ 2024 السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، وبحث معه التعاون القضائي بين البلدين".
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