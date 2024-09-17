أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على طاولة القاضي زيدان واصلانوف

وذكر القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فائق زيدان أستقبل الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2024، بعثة في اختيار اصلانوف والوفد المرافق له".وجرى خلال اللقاء تقديم ايجاز من قبل البعثة حول انشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقا للبيان.