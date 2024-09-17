بالوثائق.. تواقيع برلمانية لرفض الربط السككي مع إيران

تنشر السومرية نيوز، تواقيع لأعضاء في النواب رفضا للربط السككي مع إيران أو اية تقع على .

واعتبر الموقعون أن ذلك يضر ميناء اقتصاديا بفقدانه الحق الحصري لربط مع أوروبا عبر تركيا بأقصر وأسرع وأرخص طريق. ووضع وإيران، في 2023، حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين شلمجة الإيرانية ومدينة . أدناه وثائق تتضمن تواقيع النواب.