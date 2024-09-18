القانون سيمضي ولكن.. نائب يكشف كيفية التعامل مع الرفض الدولي لتعديل الأحوال الشخصية

وقال السعبري للسومرية نيوز، ان "قانون الأحوال الشخصية يلاقي معارضة ليس من بعض الأعضاء داخل النواب فحسب، بل من دول غربية وسفارات في العراق".وأشار الى انه "يجب ان يكون هناك عمل متواصل مع السفارات والدول الاخرى لإيصال الحقيقة بان هذا القانون جزء من الدستور العراقي الذي يحتوي على مادة تكفل حرية الأحوال الشخصية"، مبينا ان "اللغط والمعلومات تصل الى دول العالم والسفارات معلومات خاطئة لذلك بدأت تضغط على الكتل السياسية الداعمة لهذا القانون".وأوضح انه "صحيح ان بلد ذو سيادة لكن التأثير الخارجي موجود، ويجب ان يكون هناك عمل مع السفراء لإيصال حقيقة القانون ومدى حاجة المواطن العراقي الجعفري لهذا القانون".وبين السعبري ان "القانون سيمضي لوجود اغلبية شيعية في تريد تمريره فضلا عن وجود دعم من الفضلاء والمراجع في بالإضافة الى الدعم الشعبي"، مستدركًا: "لكن ان يتم تمرير قانون بهدوء ورضا الاخرين الداخلي والخارجي، افضل من تمريره بالأغلبية وبشكل قسري".