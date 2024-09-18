رئيس الجمهورية يدين الاعتداء على لبنان: تطور خطير ومحاولات تصعيدية غير مقبولة

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عبد اللطيف جمال ادان، خلال الاتصال الهاتفي، الاعتداء الذي تعرّض له أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، معتبراً إياه تطوراً خطيراً، ومحاولات تصعيدية غير مقبولة بالمرة لتوسيع دائرة الحرب والعدوان، ما يسحبُ انعكاساتٍ خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.وأكّد الجمهورية" تعاطف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة، مشيراً إلى استعداد لتقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية والطبية الى الجرحى، معرباً عن تعازيه الى ذوي الضحايا بهذا الهجوم".ولفتَ جمال رشيد، إلى دعم لترسيخ أمن واستقرار ورفض الاعتداء عليه، مؤكداً ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع ومنع أي محاولة لتوسيع دائرة الصراع".من جانبه، أعرب اللبناني نجيب ميقاتي عن عميق شكره وتقديره الى شعباً وحكومة، على مواقفه الثابتة والداعمة الى في مختلف التحديات واجهته في أوقات سابقة.