نائب: هناك اخفاق على المستوى الرقابي للبرلمان

كشف النائب رائد المالكي، الأربعاء، عن اخفاق كبير على المستوى الرقابي لمجلس النواب، فيما أكد أزمة بين السلطات اثرت على .

وقال خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، "مجلس النواب له وظيفتين الدور التشريعي والدور الرقابي".

وأضاف "للأسف الشديد ولا يمكن انكاره النواب في دورته الحالية على مستوى التشريعي يمشي حالة"، مستدركا بالقول "هناك اخفاق كبير على المستوى الرقابي".

ولفت الى أن "الاستضافات لم تتجاوز 20 استضافة في اللجان"، كاشفا أن "تقرير لجنة النزاهة بخصوص سرقة القرن لم يعرض على المجلس وارتفاع كلفة المشاريع أيضا".

وتابع "لا يوجد تسهيل للإجراءات"، معتبرا أن "هناك أزمة بين السلطات اثرت على النواب".

وحول على قانون الأحوال الشخصية، قال "لا يفرض على أي من الطوائف الأخرى"، مؤكدا "وجود نية لإضافة نص يخص الديانات".