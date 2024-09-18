نائب يكشف تفاصيل تخص الاستجوابات في البرلمان

كشف النائب عنوز، الأربعاء، عن تفاصيل تخص الاستجوابات في النواب، فيما أشار الى سبب كسر نصاب جلسة .



وقال عنوز خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، ليس بالضرورة كل مقترح قانون يصل الى مرحلة التشريع". وأضاف "كسر نصاب جلسة بسبب طلب يتعلق بفالح الفياض". ولفت عنوز الى أنه "متجه الى مراقبة القوانين وتنفيذها ولدي سبعة ملفات"، مؤكدا أن "الاستجوابات لا تمضي إذا لم يقتنع ائتلاف إدارة الدولة".