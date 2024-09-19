الحكومة تتسلم مسودة قانون ضريبة الدخل المعدة من قبل منظمة GIZ الألمانية

وقال علاوي في تصريح لـ السومرية نيوز، ان "العراق تسلم مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يعتبر أحد مخرجات مؤتمر الإصلاح الضريبي الذي عقد في كانون الأول الماضي"، مبيناً أن " العرق لا يوجد فيه أموال تجبى إلا بقانون".وأضاف أن "ضريبة الدخل وجبايتها تحتاج الى غطاء قانوني شفاف"، مشيراً الى أن "ذلك جاء ضمن التوصيات التي وجه الوزراء بمتابعة مقررات ملتقى ومؤتمر الإصلاح الضريبي والتي عملت بشكل مع منظمات دولية إحداها منظمة GIZ الألمانية".وذكر علاوي انه "تم عقد عدة لقاءات واجتماعات خارج وداخل ما أفضى الى صدور مسودة مهمة لقانون ضريبة الدخل"، لافتاً الى أن "المسودة تعطي شفافية بالعمل وتثير جواً من الثقة بين المكلفين والحكومة والهيئة العامة للضرائب وبالتالي يتوقع أن يكون لها أثر كبير جداً في موضوع الإصلاح الضريبي وزيادة موارد من ناحية الضريبة".