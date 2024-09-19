السامرائي: نجاح العملية السياسية بكركوك مؤشر على قدرة قادتها التعامل مع مبدأ التعايش

وقال مكتب تحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والوفد المرافق له وصل إلى الدولي، حيث كان في استقباله الشيخ ظاهر انور العاصي عضو المحافظة واحمد الغرب تحالف العزم في كركوك".

واضاف ان "السامرائي توجه بعد ذلك إلى مضيف الشيخ المرحوم الشيخ ناظم العاصي بمحافظة كركوك، في استقباله الشيخ خيري الشيخ ناظم العاصي وقيادات إجتماعية وسياسية بارزة في المحافظة".

وأكد السامرائي خلال الزيارة أن "كركوك تعد نموذجاً للتعايش السلمي بين مختلف المكونات"، مشيراً إلى أن "نجاح العملية السياسية في المحافظة هو مؤشر على قدرة قادتها في التعامل بمبدأ التعاون والتعايش لخدمة أبناء كركوك".

وطالب السامرائي "القادة السياسيين في بأن يكون الهدف الأسمى لمشاريعهم هو خدمة المواطن وتحقيق الاستقرار والازدهار"، مشيرا الى ان "كركوك، بما تمتلكه من ثروات طبيعية هائلة، تستحق أن تكون مكاناً للإعمار والنجاح في العراق".

وشدد "على ضرورة التعامل مع بأهمية خاصة نظراً لتاريخها العريق وموقعها الحيوي".

من جانبه، أعرب الشيخ خيري الشيخ ناظم العاصي عن شكره للوفد الزائر، مشيداً "بثقة القبيلة بتحالف العزم وقيادته وسعيه لبناء نموذج سياسي قادر على قيادة المرحلة المقبلة".



