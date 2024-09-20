السيد الصدر: كنا خير امة واليوم غير امة

وقال في تدوينة على منصة "X" تابعتها السومرية نيوز، انه "أقف حائراً.. أأهنئ الإسلامية بمولد الرسول الأعظم صلى الله واله، أم أعزي شهداء الإسلامية في وفلسطين الذين أريقت دماؤهم ظلماً وعدواناً من قبل العدو الصهيوإمريكي الإرهابي الظالم".وأضاف: "أم أطأطئ رأسي خجلاً من مواقف الإسلامية ودولها والتي أطبقت أفواهها وتحجرت قلوبها وطبعت علاقتها مع العدو الإسرائيلي الإرهابي وسايرت عدوها وخدمت مصالحه وباعت قضيتها وتنازلت عن حقوقها".وتابع: "ها هي دول العروبة والإسلام تتهاوى واحدة تلو الأخرى قصوراً وتقصيراً بعد أن عصفت بها رياح الجهل والفقر والفساد والخلافات فشتتها وأضعفتها يوماً بعد يوم".وأكمل: "فيا سيدي ومولاي يا رسول الله.. كنا خير أمة واليوم غير أمة.. أعيتها المصاعب والبلاءات والحروب وتكالبت عليها الأمم.. أمم الحروب والاستكبار والاستعمار. اللهم فارفع هذه الغمة عن هذه وأبعد عنها الشرور واجمعها على حبك وحب وصيك وانتقم من أعدائهم القردة والخنازير وممن نصب لهم العداء بحق وآل الأطهار".