السوداني يغادر الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

وقال في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سيلقي السوداني كلمة أمام الجمعية العامة، كما سيلقي كلمة في قمّة المستقبل التي يُشارك العديد من قادة الدول والرؤساء، وتُعنى بتعزيز التعاون ومواجهة التحديات وتأكيد الالتزامات".وأضاف: "سيعقد السوداني سلسلة من اللقاءات والحوارات مع عدد من قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الوفود المشاركة، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي المنظمات والهيئات الدولية والأممية".