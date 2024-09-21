السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى نيويورك

وقال الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء غادر العاصمة متوجهاً إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين".