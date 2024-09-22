العراق يعزي إيران بضحايا انفجار منجم للفحم

تقدمت العراقية، بالتعازي الى إيران بضحايا انفجار منجم للفحم في البلاد.

وقالت العراقية في بيان، إنها "تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعباً، في ضحايا الانفجار الناتج عن تسرب غاز الميثان في منجم للفحم بمحافظة الجنوبية، شرقي إيران".

وأضافت "نتقدم بالتعازي لذوي الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث المأساوي بمنطقة طبس، كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وقتل 30 شخصا، وأُصيب وفُقد العشرات، في انفجار بمنجم للفحم ناجم عن تسرب للغاز، في إقليم .